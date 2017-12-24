Пекин придает большое значение развитию отношений с Баку - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает динамичное развитие азербайджано-китайских отношений в сферах экономики, торговли.

«Уважаемый господин Президент. По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания. В последние годы отношения между КНР и Азербайджаном динамично развиваются, политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, две страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов», - отмечается в тексте поздравления китайского лидера.

Он подчеркнул, что сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и других сферах стабильно продвигается, достигнуты предварительные результаты в сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс, один путь».

«Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами. Хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между КНР и Азербайджаном во благо народов двух стран», - отметил Си Цзиньпин.

А.Азизов