Азербайджан показал Россельхознадзору 14 крупнейших теплиц по производству свежих томатов

Делегация Россельхознадзора в рамках визита в Азербайджан ознакомилась с деятельностью 14 азербайджанских тепличных предприятий, занимающихся производством свежих томатов.
С целью проведения обследований мест производства и хранения свежих томатов в период с 18 по 21 декабря 2017 года состоялся визит делегации Россельхознадзора в Азербайджан, отмечает ведомство.
«В рамках проведения технических консультаций с руководством Национальной организации по карантину и защите растений Азербайджана (НОКЗР) делегация Россельхознадзора была ознакомлена с системой фитосанитарной сертификации грузов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации», - подчеркивается в сообщении.
Делегация Россельхознадзора обратила внимание азербайджанских коллег на недопущение поставок на территорию РФ зараженной растительной продукции высокого фитосанитарного риска. В ходе переговоров особо отмечена важность рабочего взаимодействия и обмена информацией между службами.
«Российская делегация побывала на 14 крупнейших тепличных предприятиях по производству свежих томатов. Особо отмечено предприятие ООО «Бина Агро», на котором используются современные технологии производства и которое оснащено современным инженерным оборудованием», - подчеркивается в сообщении.
Делегация Россельхознадзора отметила важность соблюдения требований российского фитосанитарного законодательства и введенных правительством РФ ответных мер на поставки растительной продукции.
«Руководство НОКЗР заверило представителей Россельхознадзора в своей позиции и позиции правительства Азербайджана по неукоснительному выполнению требований РФ в части поставок азербайджанской растительной продукции. Россельхознадзор выражает благодарность азербайджанским коллегам за конструктивный диалог и организацию встречи», - подчеркивается в сообщении.
Поставки томатов в РФ являются одной из основных статей экспорта ненефтяной продукции Азербайджана.
А.Азизов
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