Действия СССР в Афганистане были военной помощью, а не оккупацией - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отверг обвинения в адрес СССР в агрессии в Афганистане.

"Когда вспоминают события в Афганистане почти 40-летней давности, не чувствуют разницу между военной помощью и оккупацией", - сказал В.Володин, выступая в воскресенье в Исламабаде на Международной конференции по борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству.

На этом форуме прозвучали обвинения в адрес СССР во вторжении в Афганистан.

"Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства. Оккупация таких обращений не предусматривает", - сказал В.Володин.

По его словам, "когда коллеги начинают бросать камни в историю, это не служит доверию, не улучшает отношения".

В.Володин считает некорректными сравнения действий Советского Союза в Афганистане и коалиции США на Ближнем Востоке.

"У нас сегодня практически нет Ливии и Ирака, пытались тем же способом навязать новый режим в Сирии", - сказал В.Володин.

"В таких случаях нужно давать четкие определения и говорить, что это происходит не по приглашению избранных правительств, и это называется оккупация", - отметил он.

"А когда есть обращение избранных правительств - это военная помощь, как в Сирии, где скоординированные действия РФ, Ирана и Турции позволили урегулировать ситуацию", - заключил В.Володин.