Действия СССР в Афганистане были военной помощью, а не оккупацией - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отверг обвинения в адрес СССР в агрессии в Афганистане.
"Когда вспоминают события в Афганистане почти 40-летней давности, не чувствуют разницу между военной помощью и оккупацией", - сказал В.Володин, выступая в воскресенье в Исламабаде на Международной конференции по борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству.
На этом форуме прозвучали обвинения в адрес СССР во вторжении в Афганистан.
"Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства. Оккупация таких обращений не предусматривает", - сказал В.Володин.
По его словам, "когда коллеги начинают бросать камни в историю, это не служит доверию, не улучшает отношения".
В.Володин считает некорректными сравнения действий Советского Союза в Афганистане и коалиции США на Ближнем Востоке.
"У нас сегодня практически нет Ливии и Ирака, пытались тем же способом навязать новый режим в Сирии", - сказал В.Володин.
"В таких случаях нужно давать четкие определения и говорить, что это происходит не по приглашению избранных правительств, и это называется оккупация", - отметил он.
"А когда есть обращение избранных правительств - это военная помощь, как в Сирии, где скоординированные действия РФ, Ирана и Турции позволили урегулировать ситуацию", - заключил В.Володин.
Президенты Азербайджана и РФ уверены в развитии стратегического партнерства между странами
Президент Македонии весной 2018 года посетит Азербайджан
Алиев и Эрдоган планируют тесно контактировать и в 2018 году – пресс-служба президента Азербайджана
Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода
Азербайджан показал Россельхознадзору 14 крупнейших теплиц по производству свежих томатов
Пожар в жилом корпусе в Тбилиси унес жизни трех человек
Стюардесса выпала из самолета при закрытии двери в аэропорту "Внуково"
ЖК в Ясамальском районе будет полностью введен в строй в 2019 году – глава Госагентства
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Региональным участникам проекта «Школа обучения» с коммуникативными расстройствами вручены сертификаты
В бакинских школах в рамках проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» были проведены литературные представления
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм