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Дальнее зарубежье 24.12.2017 16:32

Действия СССР в Афганистане были военной помощью, а не оккупацией - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отверг обвинения в адрес СССР в агрессии в Афганистане.

"Когда вспоминают события в Афганистане почти 40-летней давности, не чувствуют разницу между военной помощью и оккупацией", - сказал В.Володин, выступая в воскресенье в Исламабаде на Международной конференции по борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству.

На этом форуме прозвучали обвинения в адрес СССР во вторжении в Афганистан.

"Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства. Оккупация таких обращений не предусматривает", - сказал В.Володин.

По его словам, "когда коллеги начинают бросать камни в историю, это не служит доверию, не улучшает отношения".

В.Володин считает некорректными сравнения действий Советского Союза в Афганистане и коалиции США на Ближнем Востоке.

"У нас сегодня практически нет Ливии и Ирака, пытались тем же способом навязать новый режим в Сирии", - сказал В.Володин.

"В таких случаях нужно давать четкие определения и говорить, что это происходит не по приглашению избранных правительств, и это называется оккупация", - отметил он.

"А когда есть обращение избранных правительств - это военная помощь, как в Сирии, где скоординированные действия РФ, Ирана и Турции позволили урегулировать ситуацию", - заключил В.Володин.

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Тэги: ВОЛОДИН, СССР, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]