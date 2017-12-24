Американские парламентарии не готовы к диалогу, заявляет Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул Вашингтон в нежелании вести межпарламентский диалог, попытках присвоить победу над террористами в Сирии и недружественном решении по Иерусалиму.

"Было бы правильно поговорить, но (американцы) не приезжали ни на один парламентский форум", - посетовал спикер Госдумы на встрече с иранским коллегой Али Лариджани в Исламабаде на полях Международной конференции по борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству.

"Диалог - это не подход наших коллег из конгресса", - сказал В.Володин.

Он согласился с визави в оценках заявлений Вашингтона о разгроме террористов в Сирии. "Это попытка забрать победу себе, не участвуя ни в операциях, ни в урегулировании", - отметил В.Володин.

Решение США по Иерусалиму спикер Госдумы назвал недружественным. "Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создает напряжение", - сказал В.Володин.