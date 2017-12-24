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Дальнее зарубежье 24.12.2017 17:18

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов - СМИ

С 2015 года по настоящее время китайские власти закрыли 13 тыс. вебсайтов, сообщило в воскресенье информационное агентство "Синьхуа".

Как отмечается в сообщении, правительство страны продолжит регулирование интернет-деятельности. Это, подчеркивает агентство, делается "в интересах обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности, предотвращения распространения порнографии и сообщений подрывного характера".

"Безопасность в области интернета относится к категориям, касающимся долгосрочной власти партии, мира и стабильности страны на длительный период, социально-экономического развития и личных интересов представителей народа", - подчеркивает агентство.

Западные СМИ, тем не менее, комментируют закрытие сайтов как попытку властей ограничить свободу слова и критику в адрес китайской компартии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, САЙТЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]