Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

Министерство нефти Ирака распространило официальное приглашение иностранным компаниям принять участие в строительстве новой ветки нефтепровода Киркук-Джейхан.
В заявлении министерства говорится, что крайний срок подачи заявок - 24 января 2018 года.
Проект предусматривает строительство как новых участков трубопровода, так и ремонт некоторых поврежденных его частей.
Нефтепровод связывает иракские Киркукские нефтяные месторождения с турецким Джейханом.
Президенты Азербайджана и РФ уверены в развитии стратегического партнерства между странами
Президент Македонии весной 2018 года посетит Азербайджан
Алиев и Эрдоган планируют тесно контактировать и в 2018 году – пресс-служба президента Азербайджана
Пожар в жилом корпусе в Тбилиси унес жизни трех человек
Стюардесса выпала из самолета при закрытии двери в аэропорту "Внуково"
ЖК в Ясамальском районе будет полностью введен в строй в 2019 году – глава Госагентства
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Не менее 20 человек погибли на Филиппинах при столкновении автобусов - власти
ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов - МВД Италии
В Грузии с 1 марта придется страховать автомобили с иностранными номерами, чтобы передвигаться по территории республики
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Региональным участникам проекта «Школа обучения» с коммуникативными расстройствами вручены сертификаты
В бакинских школах в рамках проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» были проведены литературные представления
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм