Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

Министерство нефти Ирака распространило официальное приглашение иностранным компаниям принять участие в строительстве новой ветки нефтепровода Киркук-Джейхан.

В заявлении министерства говорится, что крайний срок подачи заявок - 24 января 2018 года.

Проект предусматривает строительство как новых участков трубопровода, так и ремонт некоторых поврежденных его частей.

Нефтепровод связывает иракские Киркукские нефтяные месторождения с турецким Джейханом.