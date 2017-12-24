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ТЭК 24.12.2017 18:13

Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

Министерство нефти Ирака распространило официальное приглашение иностранным компаниям принять участие в строительстве новой ветки нефтепровода Киркук-Джейхан.

В заявлении министерства говорится, что крайний срок подачи заявок - 24 января 2018 года.

Проект предусматривает строительство как новых участков трубопровода, так и ремонт некоторых поврежденных его частей.

Нефтепровод связывает иракские Киркукские нефтяные месторождения с турецким Джейханом.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЕПРОВОД, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]