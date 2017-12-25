Бельгия присоединится к европейскому флоту воздушных заправщиков Airbus A330 MRTT

Совет министров Бельгии принял решение выделить 258 млн евро, то есть стоимость одного самолета-заправщика Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), что позволит довести европейский флот воздушных танкеров с семи до восьми, сообщили в понедельник бельгийские СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Этот заказ будет осуществлен в рамках программы MMF (Multinational Multi Role Tanker Transport Fleet), которая реализуется в интересах Евросоюза и НАТО с целью восполнить один из главных пробелов европейских армий.

Германия, Норвегия, Нидерланды и Люксембург уже заказали семь Airbus A330-200 MRTT производства одного из филиалов группы Airbus, напоминают СМИ. Согласно заявлению министра обороны Бельгии, восемь заправщиков будут использоваться на основе европейского принципа "pooling and sharing" (объединения и совместного использования).

По совместному соглашению, пяти странам, финансирующим программу MMF, предоставляются эксклюзивные права на эксплуатацию этих машин, которые будут находиться под командованием НАТО. Танкеры планируется адаптировать под заправку в полете всех нынешних и будущих боевых самолетов на вооружении европейских армий, транспортных, грузовых и санитарных самолетов.

Выпуск первых семи заправщиков, по данным Airbus, предусмотрен в 2020 и 2022 годах.