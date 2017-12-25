Санта-Клаус вернулся на Северный полюс после рождественского путешествия по всему миру

Санта-Клаус завершил ежегодное кругосветное рождественское путешествие и вернулся домой на Северный полюс, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Санта-Клаус отправился в путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. За время своего путешествия он подарил детям более 7,2 млрд подарков.

Он облетел подавляющее большинство стран и побывал в самых отдаленных уголках Земли. Одним из последних пунктов маршрута Санта-Клауса были Внешние малые острова США в Тихом океане.

"Санта возвращается домой, а мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь отслеживать его передвижение", - говорится в "Твиттере" подразделения НОРАД, которое следит за странствиями волшебного героя.

Ежегодно для контроля за передвижениями Санта Клауса и оленя Рудольфа, который везет сани с подарками, используются десятки РЛС, размещенных в различных районах США и Канады. Кроме того, спутники с инфракрасными сенсорами, находящиеся на геостационарной орбите, также отслеживают их полет, улавливая излучение, исходящее от теплого носа олененка Рудольфа.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Но в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.