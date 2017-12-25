Китай призывает мировое сообщество к сдержанности с целью деэскалации на Корейском полуострове

В МИД КНР призвали все страны работать конструктивно над ослаблением напряженности на Корейском полуострове и проявлять сдержанность, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин в ходе брифинга заявила, что странам следует "проявлять сдержанность и прикладывать реальные и конструктивные усилия для деэскалации напряженности на Корейском полуострове".
Она отметила, что новая резолюция, единогласно принятая Советом Безопасности ООН в конце прошлой недели и ужесточившая санкции в отношении КНДР, "не оказывает неприятные гуманитарные последствия" на северокорейцев и не затрагивает регулярную экономическую деятельность, гуманитарную помощь и деятельность дипломатических миссий в Северной Корее.
Агентство ЦТАК ранее распространило заявление северокорейского МИД, в котором говорится, что КНДР продолжит работы над совершенствованием своего ядерного оружия в целях обеспечения самозащиты. В нем подчеркивается, что Пхеньян не признает принятую против него резолюцию и рассматривает ее как враждебный акт.
Резолюция "является грубым покушением на суверенитет КНДР и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и регионе в целом", указывается в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства.
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