Президент Молдавии отправился в Москву на неформальный саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что вылетел в Москву для участия в неформальном саммите государств СНГ, который состоится во вторник.
"По приглашению президента РФ Владимира Путина, вылетел с двухдневным рабочим визитом в Москву для участия в неформальной встрече президентов стран СНГ", - написал И.Додон в понедельник на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в рамках рабочего визита запланированы его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с главой Сбербанка Германом Грефом и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
При этом И.Додон заявил, что Россия "была и остаётся главным стратегическим партнёром" Молдавии.
Накануне в интервью иностранным журналистам он сообщил, что располагает сведениями о том, что правящая в Молдавии коалиция "вынашивает планы по выходу Молдавии из СНГ", и подчеркнул, что "не допустит этого ни при каких обстоятельствах".
Неделю назад посол Молдавии в России Андрей Негуца, который до назначения на эту должность в марте 2017 года был советником президента И.Додона, был отозван МИДом Молдавии для консультаций в Кишинев. Посол пока в Москву не вернулся.
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