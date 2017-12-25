Президент Молдавии отправился в Москву на неформальный саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что вылетел в Москву для участия в неформальном саммите государств СНГ, который состоится во вторник.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина, вылетел с двухдневным рабочим визитом в Москву для участия в неформальной встрече президентов стран СНГ", - написал И.Додон в понедельник на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в рамках рабочего визита запланированы его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с главой Сбербанка Германом Грефом и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

При этом И.Додон заявил, что Россия "была и остаётся главным стратегическим партнёром" Молдавии.

Накануне в интервью иностранным журналистам он сообщил, что располагает сведениями о том, что правящая в Молдавии коалиция "вынашивает планы по выходу Молдавии из СНГ", и подчеркнул, что "не допустит этого ни при каких обстоятельствах".

Неделю назад посол Молдавии в России Андрей Негуца, который до назначения на эту должность в марте 2017 года был советником президента И.Додона, был отозван МИДом Молдавии для консультаций в Кишинев. Посол пока в Москву не вернулся.