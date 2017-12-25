Между Казахстаном и Киргизией нет нерешаемых проблем - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что между Астаной и Бишкеком нет проблем, которые нельзя решить.

"Я считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет таких проблем, которых невозможно было бы решить", - сказал Н.Назарбаев в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, прибывшим с первым официальным визитом в Астану.

Он добавил, что за 10 месяцев 2017 года торговля между двумя странами выросла на 13%, а Казахстан вложил в киргизскую экономику порядка $650 млн.

"В Казахстане работают больше 700 предприятий с участием киргизского бизнеса и капитала. Теперь мы работаем в условиях евразийской интеграции. В узком кругу мы рассмотрели широкий круг региональных политических вопросов, которые нам надо решать. Сейчас предлагаю перейти на актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - заключил Н.Назарбаев.