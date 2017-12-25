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СНГ 25.12.2017 17:14

Между Казахстаном и Киргизией нет нерешаемых проблем - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что между Астаной и Бишкеком нет проблем, которые нельзя решить.

"Я считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет таких проблем, которых невозможно было бы решить", - сказал Н.Назарбаев в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, прибывшим с первым официальным визитом в Астану.

Он добавил, что за 10 месяцев 2017 года торговля между двумя странами выросла на 13%, а Казахстан вложил в киргизскую экономику порядка $650 млн.

"В Казахстане работают больше 700 предприятий с участием киргизского бизнеса и капитала. Теперь мы работаем в условиях евразийской интеграции. В узком кругу мы рассмотрели широкий круг региональных политических вопросов, которые нам надо решать. Сейчас предлагаю перейти на актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - заключил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]