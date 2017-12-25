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СНГ 25.12.2017 17:33

Путин и Бердымухамедов обсудили по телефону двустороннюю повестку дня

Президенты РФ и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили "актуальные темы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств", сообщила пресс-служба Кремля.

По их данным, "лидеры обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом".

Телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, добавили в пресс-службе Кремля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]