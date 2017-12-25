Путин и Бердымухамедов обсудили по телефону двустороннюю повестку дня

Президенты РФ и Туркменистана Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили "актуальные темы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств", сообщила пресс-служба Кремля.

По их данным, "лидеры обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом".

Телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, добавили в пресс-службе Кремля.