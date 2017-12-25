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Дальнее зарубежье 25.12.2017 17:44

Папа римский на Рождество вспомнил о детях в Иерусалиме и на Востоке Украины, о корейском конфликте

Папа римский Франциск во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") в Ватикане призвал верующих подумать о детях, живущих, в зонах боевых действий.

По словам понтифика, "сейчас, когда в мире дует ветер войны,... Рождество возвращает нас к символу младенца (Иисуса - ИФ) и к тому, чтобы узнавать его в детях".

"Да увидим мы Иисуса в детях Ближнего Востока. В этот праздничный день мы просим у Господа мир для Иерусалима и для всей Святой земли. Мы молим, чтобы стороны захотели вернуться к диалогу, и, наконец, можно будет прийти к совместному решению, которое позволит мирно жить вместе двум странам в тех рамках, которые согласуют они сами и которые будут признаны во всем мире".

Кроме того, папа римский выразил надежду на скорое разрешение ситуации на Востоке Украины.

"Да увидим Иисуса в детях, которые вместе со своими родителями страдают от жестокости конфликта на Украине и его тяжелых гуманитарных последствий, и попросим, чтобы Господь как можно скорее даровал мир этой прекрасной стране", - добавил Франциск.

Также папа Римский говорил о детях, испытывающих трудности, в Сирии, Ираке, Йемене и странах Африки, о народе Венесуэлы. Он призвал подумать о детях, чьи родители не имеют работы, о тех, у кого украли детство, заставив работать в раннем возрасте.

"Да увидим Иисуса в детях во всем мире, где есть угроза безопасности и спокойствию из-за возможности напряженности и новых конфликтов", - сказал Франциск.

Понтифик в своей речи также упомянул конфликт на Корейском полуострове.

"Помолимся за то, чтобы на Корейском полуострове можно было преодолеть противоречия и взрастить взаимную веру в интересах всего мира", - отметил он.

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Тэги: МИР, ВАТИКАН, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]