Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Москве - ГИБДД

Столичная Госавтоинспекция подтверждает гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве.

"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ.

Он добавил, что количество пострадавших в настоящий момент устанавливается.

Ранее о ДТП "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали.

Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.