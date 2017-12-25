Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0158 RUR   0.0291 GBR   2.272 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 27 Дек 11° 28 Дек 11°

СНГ 25.12.2017 16:26

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Москве - ГИБДД

Столичная Госавтоинспекция подтверждает гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве.

"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ.

Он добавил, что количество пострадавших в настоящий момент устанавливается.

Ранее о ДТП "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали.

Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, ДТП, ГИБДД


Похожие новости


Автобус, задавивший несколько человек на западе Москвы, самопроизвольно двинулся с места, тормоза не сработали - показания водителя В ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве пострадали 13 пешеходов Четыре человека погибли и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Москве в районе станции метро "Славянский бульвар" - источник Злостный нарушитель ПДД из Азербайджана признан виновным в ДТП с одним погибшим на Каширском шоссе Полиция задержала водителя, по вине которого погибли женщина и ребенок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]