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Дальнее зарубежье 25.12.2017 18:03

Румыния рассматривает возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим - СМИ

В Бухаресте всерьез рассматривают возможность переноса посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим, сообщило израильское издание NEWSru.co.il со ссылкой на спикера нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня.

Посольство Румынии в Тель-Авиве также подтвердило, что такой вариант рассматривается, отмечает издание.

Израильские СМИ отмечают, что на прошлой неделе в ходе голосования на чрезвычайном заседании сессии Генассамблеи ООН по вопросу о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля Румыния была одной из воздержавшихся стран.

Судя по комментариям румынских политиков, решение о переносе посольства не будет приниматься поспешно.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства. Вслед за США о решении перенести столицу в Иерусалим объявила Гватемала.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]