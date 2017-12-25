Румыния рассматривает возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим - СМИ

В Бухаресте всерьез рассматривают возможность переноса посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим, сообщило израильское издание NEWSru.co.il со ссылкой на спикера нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня.

Посольство Румынии в Тель-Авиве также подтвердило, что такой вариант рассматривается, отмечает издание.

Израильские СМИ отмечают, что на прошлой неделе в ходе голосования на чрезвычайном заседании сессии Генассамблеи ООН по вопросу о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля Румыния была одной из воздержавшихся стран.

Судя по комментариям румынских политиков, решение о переносе посольства не будет приниматься поспешно.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства. Вслед за США о решении перенести столицу в Иерусалим объявила Гватемала.