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СНГ 25.12.2017 16:49

Ситуация на границе Казахстана и Киргизии нормализовалась - Назарбаев

Казахстан предпринял меры для снятия проблем с прохождением товаров на границе с Киргизией, чтобы соответствовать обязательствам ЕАЭС, заявил в понедельник казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

"Казахстан и Кыргызстан - это братские союзнические государства. Между нашими странами налажен конструктивный, доверительный диалог во всех сферах. (...) Сейчас все нормализуется, со стороны Казахстана эти меры (по снижению напряженности на границе - ИФ-К) были приняты только для того, чтобы соответствовать принятым нами договорам в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Н.Назарбаев, зачитывая заявление по итогам встречи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в понедельник в Астане.

"В результате, ситуация на границе наших стран нормализовалась, на пунктах пропуска отсутствуют скопления транспорта", - добавил Н.Назарбаев.

По словам главы Казахстана, правительствам обоих государств было дано поручение "обеспечить качественную последовательную реализацию каждого пункта этого документа (Дорожной карты - ИФ-К)".

В понедельник президент Киргизии С.Жээнбеков прибыл с первым официальным визитом в Казахстан.

Отношения между Киргизией и Казахстаном обострились в начале октября. Казахстанская сторона ввела усиление на границе, объясняя это необходимостью борьбы с так называемым "серым" импортом, поступающим из Китая через Киргизию на рынок ЕАЭС. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

После состоявшихся 30 ноября в Минске переговоров С.Жээнбекова и Н.Назарбаева правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту", что позволило урегулировать ситуацию на границе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, НАЗАРБАЕВ, ГРАНИЦА


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