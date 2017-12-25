Киргизия намерена развивать союзнические отношения с Казахстаном - президент Жээнбеков

Внешняя политика Киргизии будет направлена на углубление отношений с Казахстаном, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"В действительности отношения между нашими народами исчисляются веками (...), за годы независимости киргизско-казахстанские отношения развивались в духе стратегического партнерства и союзничества. Киргизия, как и прежде, будет проводить свою внешнюю политику, направленную на углубление и активизацию двусторонних отношений с Казахстаном", - приводит слова С.Жээнбекова на встрече с президентом Казахстана в узком составе пресс-служба киргизского президента.

Президент Киргизии добавил, что текущий год является значимым для двух стран и народов, Бишкек и Астана отметили "25-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами".

"Казахстан является стратегическим партнером Киргизии, и республика приложит все усилия для укрепления и развития союзнических отношений двух стран", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Президент Киргизии С.Жээнбеков находится с первым официальным визитом в Астане по приглашению президента Казахстана Н.Назарбаева.

Отношения между Киргизией и Казахстаном обострились в начале октября. Казахская сторона ввела усиление на границе, объясняя это необходимостью борьбы с так называемым "серым" импортом, поступающим из Китая через Киргизию на рынок ЕАЭС. В связи с ужесточением контроля на границе Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС.

После состоявшихся 30 ноября в Минске переговоров С.Жээнбекова и Н.Назарбаева правительства Киргизии и Казахстана подписали "дорожную карту", что позволило урегулировать ситуацию на границе.