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Финансы 25.12.2017 16:54

Налоговики Азербайджана посетят Грузию для обмена опытом

Сотрудничество налоговых органов Азербайджана и Грузии и обмен опытом налоговиков двух стран дало положительные результаты, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

М.Джаббаров подчеркнул необходимость углубления существующих отношений, отмечает пресс-служба Минналогов.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями возможностями сотрудничества между сторонами по вопросам взаимопомощи и обмене оперативной информацией в налоговой сфере. Также достигнута договоренность о визите представителей налогового ведомства Азербайджана в Грузию с целью обмены опытом в налоговой сфере", - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, НАЛОГИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]