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СНГ 25.12.2017 16:55

Казахстан и Киргизия заключили договор о демаркации госграницы

Президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооранбай Жээнбеков по итогам встречи в Астане в понедельник подписали договор о демаркации казахстанско-киргизской государственной границы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-киргизского сотрудничества. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместное заявление", - сказал Н.Назарбаев по итогам встречи с С.Жээнбековым.

"Я вам скажу, что вопросы по демаркации и режиму госграницы не решались долгие годы. Это именно принцип доверия: не будет порядка на границе - не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать", - отметил Н.Назарбаев.

"Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине, является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия", - добавил президент Казахстана.

В свою очередь С.Жээнбеков отметил, что подписав договор, стороны "завершили юридическое оформление госграницы между двумя нашими странами".

"Убежден, что это будет способствовать тому, что граница между Кыргызстаном и Казахстаном будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил президент Киргизии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]