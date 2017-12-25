Казахстан и Киргизия заключили договор о демаркации госграницы

Президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооранбай Жээнбеков по итогам встречи в Астане в понедельник подписали договор о демаркации казахстанско-киргизской государственной границы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
"Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-киргизского сотрудничества. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместное заявление", - сказал Н.Назарбаев по итогам встречи с С.Жээнбековым.
"Я вам скажу, что вопросы по демаркации и режиму госграницы не решались долгие годы. Это именно принцип доверия: не будет порядка на границе - не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать", - отметил Н.Назарбаев.
"Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине, является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия", - добавил президент Казахстана.
В свою очередь С.Жээнбеков отметил, что подписав договор, стороны "завершили юридическое оформление госграницы между двумя нашими странами".
"Убежден, что это будет способствовать тому, что граница между Кыргызстаном и Казахстаном будут воротами доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил президент Киргизии.
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