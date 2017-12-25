Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0158 RUR   0.0291 GBR   2.272 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 27 Дек 11° 28 Дек 11°

СНГ 25.12.2017 17:03

Неформальный саммит СНГ пройдет в Москве 26 декабря

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, в ходе встречи "предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях".

По информации пресс-службы, кроме В.Путина, во встрече примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СНГ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Миронов сообщил, что он и еще десяток эсеров войдут в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты Путин не будет участвовать в заседании инициативной группы по его выдвижению в президенты - Песков Путин объявил благодарность жене Керимова Путин заявил о необходимости перемен в России Путин заявляет об отсутствии у России планов играть роль мирового жандарма К 2021 году доля нового вооружения в ядерной триаде России должна достигнуть 90% - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]