Неформальный саммит СНГ пройдет в Москве 26 декабря

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, в ходе встречи "предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях".

По информации пресс-службы, кроме В.Путина, во встрече примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.