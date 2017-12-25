MBNP запретила банкам в Азербайджане работать с системой денежных переводов MoneyPolo

Палата по надзору над финансовыми рынками (MBNP) поручила банкам в Азербайджане прекратить сотрудничество с системой денежных переводов «MoneyPolo», говорится в сообщении MBNP.

«Проведенные Палатой исследования показали, что системы денежных переводов «MoneyPolo» в нарушении международных правовых норм и не признавая территориальную целостность Азербайджана, незаконно занималась денежными переводами на оккупированных территориях республики», - отмечается в сообщении.

По данным палаты, подобные действия смогут стать важным средством для отмывания грязных денег и финансирования терроризма.

«В этой связи MBNP поручила ООО Azerpocht и действующим в стране банкам приостановить деловые отношения с данной системой денежных переводов», - отмечается в информации.

Н.Аббасова