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СНГ 25.12.2017 17:12

В ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве пострадали 13 пешеходов

Тринадцать пешеходов получили различные травмы в результате съезда автобуса в пешеходный переход на Славянском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящее время известно о тринадцати пострадавших, все они - пешеходы", - сказал источник.

Тем временем в департаменте здравоохранения сообщили "Интерфаксу", что медики борются за жизнь одного тяжело раненного при аварии.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибло четыре человека, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По данным МВД, в результате аварии погибли пять человек.

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Тэги: МОСКВА, АВТОБУС, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]