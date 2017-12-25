В ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве пострадали 13 пешеходов

Тринадцать пешеходов получили различные травмы в результате съезда автобуса в пешеходный переход на Славянском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящее время известно о тринадцати пострадавших, все они - пешеходы", - сказал источник.

Тем временем в департаменте здравоохранения сообщили "Интерфаксу", что медики борются за жизнь одного тяжело раненного при аварии.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибло четыре человека, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По данным МВД, в результате аварии погибли пять человек.