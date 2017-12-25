Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, работает в Мострансавто 17 лет - представитель компании

Водитель пассажирского автобуса маршрута SK, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, имеет большой водительский стаж и прошел обязательный медосмотр перед рейсом, сообщили "Интерфаксу" в компании-перевозчике Мострансавто.

"Водитель, 1959 года, не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет", - сказал представитель компании.

Водитель работает в компании с 2000 года и является гражданином России.

В пресс-службе компании сообщили, что пострадавшие в ДТП получат компенсации. "Причины устанавливаются, пассажиры внутри застрахованы и получат компенсацию", - сказали в "Мострансавто".

По словам собеседника агентства, информация о компенсациях родственникам погибших и пострадавшим снаружи автобуса, уточняется.

Из информации на сайте "Мострансавто" следует, что страховщиком ответственности "Мострансавто" за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, пострадавших в ДТП на Славянском бульваре в Москве, является "СОГАЗ".

При причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства России. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон N67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.