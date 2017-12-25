Российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли около $1,5 млрд – Орешкин

Объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составляет около $1,5 млрд, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник в Баку, выступая на совместном заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано- Российского деловых советов.

«Объем накопленных российских инвестиций в Азербайджан составляет около $1,5 млрд. Большая их часть направлена в нефтяной сектор страны - на развитие месторождений на Каспийском шельфе. Тем не менее, есть вложения российских компаний и в сферы машиностроения, фармацевтики, химической промышленности и банковский сектор»,- отметил М.Орешкин.

Министр также напомнил, что при участии российской компании «Р-фарм» будет реализован перспективный проект, направленный на развитие фармацевтического сектора в Азербайджане. "Предварительный объем инвестиций в этот проект превышает $70 млн", - добавил он.

Н.Аббасова