На севере Азербайджана построят фабрику по переработке семян

Строительство фабрики по переработке семян началось в Хачмазском районе (север Азербайджана), сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
«Фабрика строится в селе Гарачай-чек. Производственная мощность фабрики составит 3 тыс. тонн в год»,- говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что фабрика будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.
«Фабрика будет осуществлять очистку семян, производимых на частных хозяйствах, упаковку и проводить сертификацию»,- говорится в сообщении.
Минсельхоз отмечает, что все оборудование, которое будет установлено на фабрике, является турецкого производства.
На территории фабрики также будет построена современная лаборатория, два склада (на 0,5 тыс. и 1 тыс. тонн).
Ф.Исазаде
Премьер Турции отмечает авторитет Азербайджана в регионе
Президент Азербайджана назначил председателя Агентства продовольственной безопасности
Азербайджан устранил последствия глобального финансового кризиса - Алиев
В Азербайджане созданы группы по оздоровительному и экологическому туризму
Фархад Бадалбейли стал кавалером ордена İstiqlal
30 человек, в основном, граждане Азербайджана пострадали в ДТП в Турции - СМИ
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Минобороны РФ завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике - Шойгу
Президент Киргизии пригласил Назарбаева посетить Бишкек с официальным визитом
Саакашвили опасается экстрадиции, призывает сторонников прийти во вторник к зданию высшего админсуда Украины
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвященный Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»