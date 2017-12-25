Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0158 RUR   0.0291 GBR   2.272 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 27 Дек 11° 28 Дек 11°

АПК 25.12.2017 17:35

На севере Азербайджана построят фабрику по переработке семян

Строительство фабрики по переработке семян началось в Хачмазском районе (север Азербайджана), сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

«Фабрика строится в селе Гарачай-чек. Производственная мощность фабрики составит 3 тыс. тонн в год»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что фабрика будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.

«Фабрика будет осуществлять очистку семян, производимых на частных хозяйствах, упаковку и проводить сертификацию»,- говорится в сообщении.

Минсельхоз отмечает, что все оборудование, которое будет установлено на фабрике, является турецкого производства.

На территории фабрики также будет построена современная лаборатория, два склада (на 0,5 тыс. и 1 тыс. тонн).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФАБРИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]