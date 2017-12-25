На севере Азербайджана построят фабрику по переработке семян

Строительство фабрики по переработке семян началось в Хачмазском районе (север Азербайджана), сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

«Фабрика строится в селе Гарачай-чек. Производственная мощность фабрики составит 3 тыс. тонн в год»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что фабрика будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.

«Фабрика будет осуществлять очистку семян, производимых на частных хозяйствах, упаковку и проводить сертификацию»,- говорится в сообщении.

Минсельхоз отмечает, что все оборудование, которое будет установлено на фабрике, является турецкого производства.

На территории фабрики также будет построена современная лаборатория, два склада (на 0,5 тыс. и 1 тыс. тонн).

Ф.Исазаде