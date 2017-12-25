Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0158 RUR   0.0291 GBR   2.272 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 27 Дек 11° 28 Дек 11°

СНГ 25.12.2017 19:03

Миронов сообщил, что он и еще десяток эсеров войдут в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты

Лидер эсеров Сергей Миронов подтвердил, что войдет в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

"Я знаю, что я войду и еще около 10-15 человек (от эсеров)", - сказал С.Миронов журналистам в понедельник после окончания съезда партии "Справедливая Россия", на котором эсеры поддержали выдвижение В.Путина как кандидата в президенты.

Он пояснил, что не требуется официального решения съезда или какого-либо иного партийного органа о направлении представителей в инициативную группу. Эсеры сами, по своей инициативе, на основании позиции съезда заявляют о готовности войти в инициативную группу.

В аппарате партии "Интерфаксу" пояснили, что список эсеров, кто войдет в инициативную группу, является предметом просто договоренностей внутри партии, и в число таких представителей войдут наиболее авторитетные ее члены.

Ранее в понедельник партия "Справедливая Россия" на своем съезде поддержала кандидатуру В.Путина на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года. Делегаты съезда поддержали такое решение открытым голосованием, отказавшись, таким образом, выдвигать кандидата в президенты РФ от собственной партии.

Эсеры войдут в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет В.Путина как кандидата в президенты.

Представлять партию "Справедливая Россия" в инициативной группе по выдвижению В.Путина будет 10 эсеров: лидер эсеров Сергей Миронов, первый замруководителя фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов, вице-спикер Ольга Епифанова, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместители руководителя фракции эсеров в Госдуме Валерий Гартунг, Елена Драпеко и Федот Тумусов, сенатор Светлана Горячева, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, депутат Госдумы, известный футбольный тренер Валерий Газзаев, сообщил "Интерфаксу" источник в партии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИРОНОВ, ВЫБОРЫ, ПУТИН


Похожие новости


Путину нужно принимать участие в выборах 2018 г., убежден Миронов Миронов предлагает свой вариант изменений в систему избрания депутатов Госдумы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]