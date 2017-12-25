Миронов сообщил, что он и еще десяток эсеров войдут в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты

Лидер эсеров Сергей Миронов подтвердил, что войдет в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

"Я знаю, что я войду и еще около 10-15 человек (от эсеров)", - сказал С.Миронов журналистам в понедельник после окончания съезда партии "Справедливая Россия", на котором эсеры поддержали выдвижение В.Путина как кандидата в президенты.

Он пояснил, что не требуется официального решения съезда или какого-либо иного партийного органа о направлении представителей в инициативную группу. Эсеры сами, по своей инициативе, на основании позиции съезда заявляют о готовности войти в инициативную группу.

В аппарате партии "Интерфаксу" пояснили, что список эсеров, кто войдет в инициативную группу, является предметом просто договоренностей внутри партии, и в число таких представителей войдут наиболее авторитетные ее члены.

Ранее в понедельник партия "Справедливая Россия" на своем съезде поддержала кандидатуру В.Путина на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года. Делегаты съезда поддержали такое решение открытым голосованием, отказавшись, таким образом, выдвигать кандидата в президенты РФ от собственной партии.

Эсеры войдут в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет В.Путина как кандидата в президенты.

Представлять партию "Справедливая Россия" в инициативной группе по выдвижению В.Путина будет 10 эсеров: лидер эсеров Сергей Миронов, первый замруководителя фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов, вице-спикер Ольга Епифанова, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместители руководителя фракции эсеров в Госдуме Валерий Гартунг, Елена Драпеко и Федот Тумусов, сенатор Светлана Горячева, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, депутат Госдумы, известный футбольный тренер Валерий Газзаев, сообщил "Интерфаксу" источник в партии.