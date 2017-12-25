Автобус, задавивший несколько человек на западе Москвы, самопроизвольно двинулся с места, тормоза не сработали - показания водителя

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, в результате чего погибли люди, утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, при этом тормоза не сработали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК).

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии. "Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования будет изучена техническая документация",- добавили в ведомстве.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу, рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. МВД сообщило о пяти погибших.