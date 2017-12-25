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СНГ 25.12.2017 19:14

Автобус, задавивший несколько человек на западе Москвы, самопроизвольно двинулся с места, тормоза не сработали - показания водителя

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, в результате чего погибли люди, утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, при этом тормоза не сработали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК).

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии. "Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования будет изучена техническая документация",- добавили в ведомстве.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу, рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. МВД сообщило о пяти погибших.

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Тэги: МОСКВА, ДТП, ВОДИТЕЛЬ, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]