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СНГ 25.12.2017 19:28

Саакашвили опасается экстрадиции, призывает сторонников прийти во вторник к зданию высшего админсуда Украины

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты" и тем самым создать условия для выдворения из страны.

"Во вторник, 26 декабря, в 13:30 у меня суд, в высшем Административном суде (Киев ул. Пётра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине", - написал М.Саакашвили в Фейсбук в понедельник.

Он продолжил: "Министр Петренко (министр юстиции Павел Петренко - ИФ) врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству. Всякое действие по экстрадиции превратит этого министра и его начальника в уголовных преступников".

Как сообщалось, М. Саакашвили также вызвали на допрос в главное управление СБУ в Киеве на 26 декабря на 11.00. По словам адвоката Павла Богомазова, М.Саакашвили намерен прийти на допрос.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]