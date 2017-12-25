Саакашвили опасается экстрадиции, призывает сторонников прийти во вторник к зданию высшего админсуда Украины

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты" и тем самым создать условия для выдворения из страны.
"Во вторник, 26 декабря, в 13:30 у меня суд, в высшем Административном суде (Киев ул. Пётра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине", - написал М.Саакашвили в Фейсбук в понедельник.
Он продолжил: "Министр Петренко (министр юстиции Павел Петренко - ИФ) врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству. Всякое действие по экстрадиции превратит этого министра и его начальника в уголовных преступников".
Как сообщалось, М. Саакашвили также вызвали на допрос в главное управление СБУ в Киеве на 26 декабря на 11.00. По словам адвоката Павла Богомазова, М.Саакашвили намерен прийти на допрос.
Премьер Турции отмечает авторитет Азербайджана в регионе
Президент Азербайджана назначил председателя Агентства продовольственной безопасности
Азербайджан устранил последствия глобального финансового кризиса - Алиев
Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2018 год с дефицитом 1,3% ВВП
В Азербайджане установлен новый размер минимальной заработной платы
Наблюдательный совет рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год
В Азербайджане созданы группы по оздоровительному и экологическому туризму
Фархад Бадалбейли стал кавалером ордена İstiqlal
30 человек, в основном, граждане Азербайджана пострадали в ДТП в Турции - СМИ
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвященный Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»