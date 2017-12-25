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СНГ 25.12.2017 17:59

В Москве объявлено штормовое предупреждение

Усиление ветра, метель и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

"По прогнозам Росгидромета, в период с 17:00 до 21:00 часа 25 декабря 2017 года в Москве ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. На дорогах возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]