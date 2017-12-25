Азербайджан устранил последствия глобального финансового кризиса - Алиев

Азербайджан устранил последствия влияние глобального финансово-экономического кризиса, заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня Азербайджан обладает большим экономическим, политическим и культурным потенциалом. Этот потенциал открывает перед нами широкие возможности для адекватного ответа сложным вызовам нашей эпохи. Мы как независимое государство, уверенно идущее по своему пути, устранили влияние глобального финансово-экономического кризиса, обеспечили устойчивое социально-экономическое развитие и общественно-политическую стабильность»,- говорится в поздравлении И.Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Он также отметил, что страна добилась значительных успехов в реализации транснациональных проектов, инициатором которых является Азербайджан.
Президент напомнил, что подписание «контракта века» с крупными нефтяными компаниями до 2050 года, пуск в эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершение строительных работ азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг служит прогрессу республики и повышению благосостояния народа.
«Это также повышает геостратегическую значимость Азербайджана в мире»,- отмечает президент.
Глава государства призвал азербайджанцев мира сплотиться вокруг идеи азербайджанства. Он выразил уверенность, что целенаправленная и совместная деятельность соотечественников еще больше увеличит силу и внесет вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и внесет большой вклад восстановлению территориальной целостности.
И.Алиев пожелал счастья и успехов в личной жизни азербайджанцам мира.
Ф.Исазаде
В Азербайджане установлен новый размер минимальной заработной платы
Наблюдательный совет рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год
На севере Азербайджана построят фабрику по переработке семян
В Азербайджане созданы группы по оздоровительному и экологическому туризму
Фархад Бадалбейли стал кавалером ордена İstiqlal
30 человек, в основном, граждане Азербайджана пострадали в ДТП в Турции - СМИ
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Почти две тонны наркотиков были изъяты в ходе рейда иранской полиции
Минобороны РФ завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике - Шойгу
Президент Киргизии пригласил Назарбаева посетить Бишкек с официальным визитом
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвященный Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»