Азербайджан устранил последствия глобального финансового кризиса - Алиев

Азербайджан устранил последствия влияние глобального финансово-экономического кризиса, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан обладает большим экономическим, политическим и культурным потенциалом. Этот потенциал открывает перед нами широкие возможности для адекватного ответа сложным вызовам нашей эпохи. Мы как независимое государство, уверенно идущее по своему пути, устранили влияние глобального финансово-экономического кризиса, обеспечили устойчивое социально-экономическое развитие и общественно-политическую стабильность»,- говорится в поздравлении И.Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Он также отметил, что страна добилась значительных успехов в реализации транснациональных проектов, инициатором которых является Азербайджан.

Президент напомнил, что подписание «контракта века» с крупными нефтяными компаниями до 2050 года, пуск в эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершение строительных работ азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг служит прогрессу республики и повышению благосостояния народа.

«Это также повышает геостратегическую значимость Азербайджана в мире»,- отмечает президент.

Глава государства призвал азербайджанцев мира сплотиться вокруг идеи азербайджанства. Он выразил уверенность, что целенаправленная и совместная деятельность соотечественников еще больше увеличит силу и внесет вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и внесет большой вклад восстановлению территориальной целостности.

И.Алиев пожелал счастья и успехов в личной жизни азербайджанцам мира.

Ф.Исазаде