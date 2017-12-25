Президент Азербайджана назначил председателя Агентства продовольственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении председателя Агентства продовольственной безопасности, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, председателем Агентства продовольственной безопасности назначен Гошгар Техмезли.
Б.Рустамбеков
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