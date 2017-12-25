Наблюдательный совет рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год, говорится в сообщении Фонда.

В сообщении отмечается, что в понедельник состоялось очередное заседание наблюдательного совета ГНФАР под руководством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде.

На заседании принято решение рекомендовать представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год.

Б.Рустамбеков