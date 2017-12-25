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Финансы 25.12.2017 19:11

Наблюдательный совет рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) рекомендовал представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год, говорится в сообщении Фонда.

В сообщении отмечается, что в понедельник состоялось очередное заседание наблюдательного совета ГНФАР под руководством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде.

На заседании принято решение рекомендовать представить на утверждение президенту Азербайджана проект бюджета ГНФАР на 2018 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНФАР, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]