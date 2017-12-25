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Внешняя политика 25.12.2017 19:42

Премьер Турции отмечает авторитет Азербайджана в регионе

«Достижения Азербайджана под вашим дальновидным руководством радуют нас. Ваш вклад, внесенный в репутацию Азербайджана, как авторитетной страны в регионе, со словом которого считаются, будет внесен в историю», - говорится в послании Б.Йылдырым по случаю дня рождения азербайджанского лидера.

Б.Йылдырым отметил, что за период правления Ильхама Алиева страной азербайджано-турецкие отношения расширились.

«Сегодня наши отношения сильны как никогда. Уровень наших отношений останется предметом нашей гордости»,- отметил Б.Йылдырм.

Турецкий премьер пожелал И.Алиеву крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу благосостояния.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]