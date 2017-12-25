Премьер Турции отмечает авторитет Азербайджана в регионе

«Достижения Азербайджана под вашим дальновидным руководством радуют нас. Ваш вклад, внесенный в репутацию Азербайджана, как авторитетной страны в регионе, со словом которого считаются, будет внесен в историю», - говорится в послании Б.Йылдырым по случаю дня рождения азербайджанского лидера.

Б.Йылдырым отметил, что за период правления Ильхама Алиева страной азербайджано-турецкие отношения расширились.

«Сегодня наши отношения сильны как никогда. Уровень наших отношений останется предметом нашей гордости»,- отметил Б.Йылдырм.

Турецкий премьер пожелал И.Алиеву крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу благосостояния.

Б.Рустамбеков