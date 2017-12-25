Почти две тонны наркотиков были изъяты в ходе рейда иранской полиции

Полиция Ирана перехватила в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны около 1,8 тыс. кг различных видов наркотических веществ, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

После масштабных разведывательных мероприятий оперативные подразделения полиции провинции Систан и Белуджистан сумели отследить большой объем наркотиков в районе Ашар.

Во время рейда полицейским пришлось иметь дело с вооруженными наркоторговцами. Однако в итоге полицейские сумели арестовать пятерых из них, а также конфисковать два автомобиля.

После осмотра конфискованного транспорта полицейские изъяли 1623 кг опиума, 136 кг морфина, 18 кг кокаина и огнестрельное оружие.