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Регион 25.12.2017 20:35

Почти две тонны наркотиков были изъяты в ходе рейда иранской полиции

Полиция Ирана перехватила в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны около 1,8 тыс. кг различных видов наркотических веществ, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

После масштабных разведывательных мероприятий оперативные подразделения полиции провинции Систан и Белуджистан сумели отследить большой объем наркотиков в районе Ашар.

Во время рейда полицейским пришлось иметь дело с вооруженными наркоторговцами. Однако в итоге полицейские сумели арестовать пятерых из них, а также конфисковать два автомобиля.

После осмотра конфискованного транспорта полицейские изъяли 1623 кг опиума, 136 кг морфина, 18 кг кокаина и огнестрельное оружие.

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Тэги: ИРАН, ПОЛИЦИЯ, НАРКОТИКИ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]