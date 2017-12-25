В Азербайджане установлен новый размер минимальной заработной платы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении минимальной заработной платы, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Азербайджане определена в размере 130 манат.

Б.Рустамбеков