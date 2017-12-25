Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2018 год с дефицитом 1,3% ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил госбюджет на 2018 год с дефицитом 1,3% ВВП.
Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно документу доходы госбюджета на следующий год составят 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы – 21 млрд 47 млн манатов (рост на 17,3%).
Таким образом, дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 920 млн манат или 1,3% ВВП.
В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.
В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд 738,722 млн манатов, на социальную защиту и соцобеспечение - 2 млрд 197,182 млн манатов, на образование - 2 млрд 1,978 млн манатов, на здравоохранение – 739,334 млн манатов, на общегосударственные расходы - 3 млрд 622,839 млн манатов.
Государственные капвложения на следующий год предусмотрены в размере 4 млрд 824,2 млн манатов.
Госбюджет Азербайджана на следующий год рассчитан из средней цены на нефть в $45 за баррель.
Рост ВВП Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 1,5%, среднегодовая инфляция – 6,1%.
Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.
А.Азизов
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