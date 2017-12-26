Украинские телеканалы добились 86-процентного украиноязычия

Объемы трансляции украиноязычного контента (и приравненного к таковому) на украинских телеканалах за год действия языковых квот в среднем составили 98%, что на 23% превышает установленные квоты, сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.
"В переходной период все телеканалы выполняют условия закона. В среднем доля передач, формально подпадающих под объемы передач на государственном языке (включая передачи собственного производства на русском языке) составила 98%. В то же время средний показатель фактической доли украинского языка на телеэкранах равен 86%. Закон, для сравнения, требует 75%", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Он отметил, что в фактический объем государственного языка в телеэфире Нацсовет засчитывал исключительно украиноязычные передачи и фильмы, которые полностью озвучены или дублированы на государственном языке; украиноязычные фрагменты закадрового текста, рекламу, анонсы; а также долю украинского языка в билингвальных передачах.
Ю.Артеменко также отметил, что за время действия квот на обязательное звучание государственного языка в телеэфире существенно увеличилось количество телепередач собственного производства - до 100%. Он также спрогнозировал, что средняя доля украинского языка на конец года в эфире национальных телеканалов может достичь 100%.
По данным Нацсовета, 100% средняя и фактическая доля украинского языка - в эфире детских телеканалов. При этом в эфире информационных телеканалов средняя доля украинского языка составила 99%, фактическая - 95%. В эфире познавательных средняя доля составила 100%, фактическая 82%; в эфире информационно-развлекательных средний показатель 92%, фактический - 73%, в эфире развлекательных телеканалов средняя доля украинского языка в эфире составила 98%, фактическая - 80%.
При этом, по словам член Нацсовета по вопросам телевидения Сергея Костинского, найбольший объем передач, звучащих на русском языке показали телеканалы "Интер" и "Индиго" - по 63% .
В эфире телеканала "UA: Первый" русскоязычные передачи не были зафиксированы.
По словам Ю. Артеменко мониторинг охватил вещание 36 общенациональных спутниковых телеканалов на протяжении 6 недель, а общее время мониторинга составило 6 тыс. часов эфирного времени.
Он также отметил, что в планах Нацсовета - завершить мониторинг 210 региональных и местных телеканалов на 19 тыс. часов эфирного времени. А в 2018 году также запланировано 3 волны такого мониторинга общим временем более 57 тыс. эфирных часов.
Согласно условиям украинского законодательства, квоты украиноязычного контента в эфире телеканалов должны составлять не менее 75% общего эфирного времени, во время переходного периода к украиноязычному контенту приравниваются собственный и национальный ТВ-продукты.
Как сообщалось, объемы трансляции украиноязычных песен на радиостанциях за год действия языковых квот в среднем составили 38%, что на 13% превышает установленные квоты, а объем ведения передач на украинском языке составил 85% эфира, что превышает соответствующие квоты на 35%.
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