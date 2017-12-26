В Латвии резко возросло производство спирта

Служба государственных доходов (СГД) Латвии зафиксировала в этом году значительный рост объемов произведенного в стране спирта.

Так, по данным СГД, за 10 месяцев 2017 года производство спирта в Латвии увеличилось в 1,83 раза, по сравнению с тем же периодом 2016 года. За этот период произведено 12,94 млн литров спирта (в единицах абсолютного алкоголя), что на 5,86 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В том числе, этилового спирта произведено 4,16 млн литров в единицах абсолютного алкоголя (на 37,6% больше), дегидратированного спирта - 8,78 млн литров абсолютного алкоголя (в 2,17 раза больше).

Кроме того, согласно данным СГД, за 10 месяцев в Латвию ввезено 13,02 млн литров этилового спирта - на 8,8% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Сообщается также о росте потребления спирта в Латвии.

Так, по данным СГД, объем реализованного в Латвии за 10 месяцев этилового спирта увеличился на 46,5% или на 1,37 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. В этом году за 10 месяцев в Латвии реализовано 4,3 млн литров спирта, в 2016 году за 10 месяцев - 2,94 млн литров.

При этом объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за 10 месяцев составил 12,6 млн литров абсолютного алкоголя (на 2,7% больше, чем за 10 месяцев 2016 года).

Отмечается также, что за 10 месяцев в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 8,87 млн литров этилового спирта - 2,3 раза больше, чем годом ранее.