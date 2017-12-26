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Дальнее зарубежье 26.12.2017 16:02

В Египте казнили 15 человек, напавших на КПП на Синае в 2013 году

Смертный приговор военного трибунала Египта в отношении 15 человек был приведен в исполнение во вторник, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Военный трибунал признал их виновными в нападении на КПП на Синайском полуострове в 2013 году, жертвами которого стали девять военнослужащих.

Заключенные были казнены через повешение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]