В Египте казнили 15 человек, напавших на КПП на Синае в 2013 году

Смертный приговор военного трибунала Египта в отношении 15 человек был приведен в исполнение во вторник, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Военный трибунал признал их виновными в нападении на КПП на Синайском полуострове в 2013 году, жертвами которого стали девять военнослужащих.
Заключенные были казнены через повешение.
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