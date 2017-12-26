В группу поддержки самовыдвижения Путина в президенты вошли более 600 человек

Более 600 человек вошли в инициативную группу по поддержке самовыдвижения Владимира Путина на пост президента РФ в 2018 году.
Как сообщил "Интерфаксу" организатор встречи, в составе группы "люди разных профессий, из разных регионов страны". "Есть государственные и общественные деятели, а также артисты. Всего более 600 человек", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент "Интерфакса", собрание проходит на территории ВДНХ, в павильоне 57 "Россия - моя история".
Среди уже пришедших на собрание группы - сопредседатель ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, сенатор Константин Косачев, депутат-эсер Галина Хованская, сенатор Андрей Клишас, глава РСПП Александр Шохин, режиссер Владимир Хотиненко, спортсмен Александр Карелин, музыкант Игорь Бутман, певица Зара, актеры Михаил Боярский и Андрей Мерзликин, дизайнер Валентин Юдашкин, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, депутаты Николай Валуев и Геннадий Онищенко, главный редактор газеты "Культура" Елена Ямпольская, директор Музея Победы Александр Школьник и другие.
Пришедших приглашают в кинозал, где они до начала собрания могут посмотреть фильм Оливера Стоуна "Путин" и картину "Крым".
Собрание группы начнется в 16:00.
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