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Социум 26.12.2017 16:28

Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2018 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2018 год установлен на уровне 173 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров - 144 манат, для детей - 154 манат.

На 2017 год прожиточный минимум был утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.

Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2018 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 130 манатов ("критерий нужды" на 2017 год составляет 116 манатов).

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИМУМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ, РАЗМЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]