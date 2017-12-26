Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2018 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2018 год установлен на уровне 173 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров - 144 манат, для детей - 154 манат.

На 2017 год прожиточный минимум был утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.

Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2018 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 130 манатов ("критерий нужды" на 2017 год составляет 116 манатов).

Б.Рустамбеков