Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2018 год», сообщает сайт главы государства.
Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2018 год установлен на уровне 173 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2018 год на уровне 183 манат, для пенсионеров - 144 манат, для детей - 154 манат.
На 2017 год прожиточный минимум был утвержден в размере 155 манат. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2017 годом на 11,6%.
Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2018 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 130 манатов ("критерий нужды" на 2017 год составляет 116 манатов).
Б.Рустамбеков
Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
В Баку простили российского блогера, извинившегося за посещение Карабаха
Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор
Курс манат/доллар на 27 декабря - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ Азербайджана на 2018г
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Китай, Пакистан и Афганистан договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - СМИ
Следственный комитет России завел видео-блог с оперативной видеосъемкой и комментариями следователей
Проект госпрограммы вооружения внесен на рассмотрение президенту РФ - Рогозин
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»