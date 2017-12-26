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Дальнее зарубежье 26.12.2017 16:42

Трамп пока ни разу не устроил правительственный обед в честь главы иностранного государства

Президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером за последние 100 лет, который за первый год на посту главы государства ни разу не провел правительственный обед в Белом доме, сообщает газета "Вашингтон пост".

Будучи кандидатом в президенты Д.Трамп резко критиковал подобные мероприятия, которые рассматриваются экспертами как важный инструмент дипломатии.

За такие обеды он критиковал своего предшественника Барака Обаму, считая, что на них уходит слишком много времени, которое стоит лучше потратить на работу. В частности, комментируя правительственный обед, организованный в честь председателя КНР Си Цзиньпина в 2015 году, он сказал: "Я бы не стал организовать обед для Си Цзиньпина. Я бы угостил его гамбургером из Макдональдса и сказал бы, нам нужно возвращаться к работе".

Между тем, во время своего недавнего визита в Азию Д.Трамп с восхищением описывал то, с каким размахом и с какими почестями его встречали в разных странах. Рассказывая о военных парадах, красных коврах и праздничных обедах, он отметил, что все это было "великолепно".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отмечала, что "нет никаких особых причин", ввиду которых Д.Трамп еще ни разу не устроил правительственный обед. Она добавила, что администрация надеется, что подобное мероприятие удастся организовать в начале 2018 года, однако не уточнила, глава какого иностранного государства может быть удостоен такой почести.

По словам Аниты Макбрайд, работавший в администрациях трех президентов США, а также возглавлявшей офис бывшей первой американской леди Лоры Буш, правительственные обеды являются знаком дружелюбия и обычно демонстрируют стратегические связи между странами .

Она также отметила, что решение Д.Трампа не проводить такой обед, возможно, связано с тем, что первый год его президентства был "хаотичным", в том числе из-за долгих переговоров с Конгрессом относительно реформы в области здравоохранения, а также налоговой реформы.

Кроме того, по ее словам, это может быть вызвано тем, что первая леди США Мелания Трамп, в ответственность которой входит планирование до малейших деталей правительственных обедов, до июня этого года жила не в Белом доме, а в Нью-Йорке вместе с сыном Бэрроном из-за его учебы.

В свою очередь глава протокольной службы Белого дома с 2014 по 2017 год Питер Селфридж подчеркнул, что подобные обеды проводятся лишь для определенных лидеров союзнических иностранных государств.

За первый год президентства Д.Трамп принял многих лидеров иностранных государств в Белом доме, в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель и британского премьер-министра Терезу Мэй.

Правительственные обеды в США проводятся в честь глав иностранных государств, которые приезжают с официальным визитом в страну. Эти мероприятия устраивает американский президент, и они проходят в Парадной столовой Белого дома.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТРАДИЦИИ, ОБЕД


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