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Дальнее зарубежье 26.12.2017 17:13

Итальянский парламент завершает работу, позже на этой неделе он будет распущен в преддверии выборов

Депутаты итальянского парламента на этой неделе завершают работу, после чего обе палаты будут распущены в преддверии выборов, пишет во вторник газета "Коррьере делла сера".

Планируется, что в ближайшие дни в парламенте согласуют закон о бюджете. В четверг утром председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони проведет традиционную пресс-конференцию, на которой подведет итоги года. А во второй половине дня итальянские власти официально объявят о роспуске парламента.

После этого правительство П.Джентилони вплоть до выборов будет заниматься только неотложными текущими делами.

Согласно итальянской конституции, выборы должны состояться через 45-70 дней после роспуска парламента. По информации "Коррьере делла сера", между итальянскими партиями уже достигнута неофициальная договоренность по поводу того, что голосование нужно провести 4 марта 2018 года. Если это окажется невозможно, то "резервной" датой называют 11 марта.

На выборах граждане страны выберут 630 членов палаты депутатов и 315 членов сената Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]