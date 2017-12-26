Итальянский парламент завершает работу, позже на этой неделе он будет распущен в преддверии выборов

Депутаты итальянского парламента на этой неделе завершают работу, после чего обе палаты будут распущены в преддверии выборов, пишет во вторник газета "Коррьере делла сера".
Планируется, что в ближайшие дни в парламенте согласуют закон о бюджете. В четверг утром председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони проведет традиционную пресс-конференцию, на которой подведет итоги года. А во второй половине дня итальянские власти официально объявят о роспуске парламента.
После этого правительство П.Джентилони вплоть до выборов будет заниматься только неотложными текущими делами.
Согласно итальянской конституции, выборы должны состояться через 45-70 дней после роспуска парламента. По информации "Коррьере делла сера", между итальянскими партиями уже достигнута неофициальная договоренность по поводу того, что голосование нужно провести 4 марта 2018 года. Если это окажется невозможно, то "резервной" датой называют 11 марта.
На выборах граждане страны выберут 630 членов палаты депутатов и 315 членов сената Италии.
Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
В Баку простили российского блогера, извинившегося за посещение Карабаха
Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор
Курс манат/доллар на 27 декабря - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ Азербайджана на 2018г
Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г
Продажи в США в праздничный сезон выросли максимальными темпами за 6 лет - MasterCard
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»