Число жертв пожара в жилом доме на Ямале увеличилось до семи

По уточненным данным, останки тел еще трех человек найдены на месте сгоревшего жилого дома в селе Красноселькуп, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.
"По обновленным данным, вчера вечером нашли фрагменты тел трех человек. Говорить о том, чьи они, в настоящее время не представляется возможным. Назначен комплекс экспертиз", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до семи.
Начальник управления по труду и соцзащите районной администрации Сергей Лисовский также сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что найдены фрагменты тел трех человек.
"Вчера найдены останки еще троих - бабушки одной из погибших девочек и еще двоих человек", - сказал С.Лисовский.
Он уточнил, что дом восстановлению не подлежит, семьям погибших и жильцам будет выплачено в общей сложности около 7 млн рублей. Так, родственники погибших получат по 500 тыс. рублей, каждая семья - по 150 тыс. рублей за потерю домашнего имущества и каждый из жильцов - по 100 тыс. рублей за утрату личных вещей.
Пожар в частично расселенном деревянном многоквартирном доме в селе Красноселькуп произошел в ночь на воскресенье. Сообщалось о гибели двух детей четырех и шести лет, 15-летнего подростка и женщины. Пострадали еще три человека, они доставлены в районную больницу.
Этот дом был признан аварийным в 2015 году. Четыре из 16 квартир расселили, остальных планировалось расселить до 2020 года.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
В Баку простили российского блогера, извинившегося за посещение Карабаха
Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор
Курс манат/доллар на 27 декабря - 1,7001 манат/$1
Президент Алиев утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ Азербайджана на 2018г
Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г
Продажи в США в праздничный сезон выросли максимальными темпами за 6 лет - MasterCard
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»