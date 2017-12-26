Число жертв пожара в жилом доме на Ямале увеличилось до семи

По уточненным данным, останки тел еще трех человек найдены на месте сгоревшего жилого дома в селе Красноселькуп, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

"По обновленным данным, вчера вечером нашли фрагменты тел трех человек. Говорить о том, чьи они, в настоящее время не представляется возможным. Назначен комплекс экспертиз", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до семи.

Начальник управления по труду и соцзащите районной администрации Сергей Лисовский также сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что найдены фрагменты тел трех человек.

"Вчера найдены останки еще троих - бабушки одной из погибших девочек и еще двоих человек", - сказал С.Лисовский.

Он уточнил, что дом восстановлению не подлежит, семьям погибших и жильцам будет выплачено в общей сложности около 7 млн рублей. Так, родственники погибших получат по 500 тыс. рублей, каждая семья - по 150 тыс. рублей за потерю домашнего имущества и каждый из жильцов - по 100 тыс. рублей за утрату личных вещей.

Пожар в частично расселенном деревянном многоквартирном доме в селе Красноселькуп произошел в ночь на воскресенье. Сообщалось о гибели двух детей четырех и шести лет, 15-летнего подростка и женщины. Пострадали еще три человека, они доставлены в районную больницу.

Этот дом был признан аварийным в 2015 году. Четыре из 16 квартир расселили, остальных планировалось расселить до 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".