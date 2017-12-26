Путин в среду проведет заседание Госсовета по улучшению инвестиционного климата

Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря проведет в Кремле заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

"На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

С основным докладом выступит руководитель рабочей группы Государственного совета - губернатор Новгородской области Андрей Никитин.