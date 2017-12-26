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СНГ 26.12.2017 16:48

Путин в среду проведет заседание Госсовета по улучшению инвестиционного климата

Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря проведет в Кремле заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

"На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

С основным докладом выступит руководитель рабочей группы Государственного совета - губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГОССОВЕТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]