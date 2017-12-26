Путин поручает предусмотреть выделение 1 млрд руб. на поиск и поддержку молодых талантов в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил на 1 млрд рублей увеличить субсидии, направленные на поиск талантливой молодёжи в сфере культуры, сообщает сайт Кремля.

"Предусмотреть начиная с 2018 года увеличение на 1 млрд рублей размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета Фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, в целях реализации проектов, направленных на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства", - говорится в поручении.

Правительству поручено предоставить доклад до 25 декабря 2018 года.