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СНГ 26.12.2017 16:49

Путин поручает предусмотреть выделение 1 млрд руб. на поиск и поддержку молодых талантов в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил на 1 млрд рублей увеличить субсидии, направленные на поиск талантливой молодёжи в сфере культуры, сообщает сайт Кремля.

"Предусмотреть начиная с 2018 года увеличение на 1 млрд рублей размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета Фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, в целях реализации проектов, направленных на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства", - говорится в поручении.

Правительству поручено предоставить доклад до 25 декабря 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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