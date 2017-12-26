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СНГ 26.12.2017 17:31

Путин обращает внимание на то, что проблема аварийного жилья решена не целиком

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья не решена до конца и необходимо двигаться дальше.

"Что касается переселения из аварийного жилого фонда, мы с вами понимаем, что у нас там была определенная утечка по времени начала работы этой программы и это совсем не значит, что задача решена целиком. У нас еще много людей живут в таком жилье, непригодном, прямо скажем, для проживания", - сказал В.Путин на встрече с правительством.

При этом он отметил, что задача, которая была поставлена в рамках определенного временного срока, решена. "Надо двигаться дальше", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ЖИЛЬЕ, ПРОБЛЕМА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]