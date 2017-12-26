Путин обращает внимание на то, что проблема аварийного жилья решена не целиком

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья не решена до конца и необходимо двигаться дальше.

"Что касается переселения из аварийного жилого фонда, мы с вами понимаем, что у нас там была определенная утечка по времени начала работы этой программы и это совсем не значит, что задача решена целиком. У нас еще много людей живут в таком жилье, непригодном, прямо скажем, для проживания", - сказал В.Путин на встрече с правительством.

При этом он отметил, что задача, которая была поставлена в рамках определенного временного срока, решена. "Надо двигаться дальше", - сказал президент.