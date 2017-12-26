Путин ставит задачу выдержать уровень зарплаты бюджетников, который будет достигнут в будущем году

Нужно выдержать параметры по заработной плате работников бюджетной сферы, которые будут достигнуты в 2018 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с правительством во вторник.

"Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы в бюджетной сфере, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году", - сказал В.Путин.

Он отметил, что имеет в виду преподавателей вузов и школ, врачей, область здравоохранения "и всё, что мы делали в этой сфере за последние годы".

"Параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы", - сказал В.Путин.