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Дальнее зарубежье 26.12.2017 17:45

Путин ставит задачу выдержать уровень зарплаты бюджетников, который будет достигнут в будущем году

Нужно выдержать параметры по заработной плате работников бюджетной сферы, которые будут достигнуты в 2018 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с правительством во вторник.

"Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы в бюджетной сфере, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году", - сказал В.Путин.

Он отметил, что имеет в виду преподавателей вузов и школ, врачей, область здравоохранения "и всё, что мы делали в этой сфере за последние годы".

"Параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БЮДЖЕТНИКИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]