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СНГ 26.12.2017 17:56

Экономика РФ теперь меньше подвержена внешним шокам и воздействиям - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о снижении зависимости российской экономики от цен на нефть и внешних воздействий.

"Уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям", - сказал В.Путин во вторник в ходе встречи с правительством РФ.

Кроме того, по его словам, "заметны успехи в форсировании тех задач и решений, которые ставились в области улучшения делового климата". "Здесь тоже у нас много нерешенных вопросов, но все-таки движение вперед очевидно", - подчеркнул президент.

Также "ощутимый эффект дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта". "При этом крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить. А теперь это свершившийся факт", - подчеркнул В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]