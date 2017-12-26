Экономика РФ теперь меньше подвержена внешним шокам и воздействиям - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о снижении зависимости российской экономики от цен на нефть и внешних воздействий.
"Уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям", - сказал В.Путин во вторник в ходе встречи с правительством РФ.
Кроме того, по его словам, "заметны успехи в форсировании тех задач и решений, которые ставились в области улучшения делового климата". "Здесь тоже у нас много нерешенных вопросов, но все-таки движение вперед очевидно", - подчеркнул президент.
Также "ощутимый эффект дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта". "При этом крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить. А теперь это свершившийся факт", - подчеркнул В.Путин.
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