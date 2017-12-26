Путин заявил о большой проделанной работе в сфере выполнения гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень выполнения гособоронзаказа, и выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских отраслях промышленности.
"Много сделать удалось в сфере исполнения гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством и вообще с силовыми структурами", - сказал он на встрече с членами правительства.
"Это очень большая и, можно сейчас сказать, результативная работа", - добавил президент.
Он выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских секторах промышленности.
"Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, соответствующим отраслям, чтобы, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали", - подчеркнул он.
В этой связи глава государства призвал ориентироваться на самые высокие мировые стандарты, чтобы подобная продукция гражданского назначения была востребована не только внутри России, но и могла бы продвигаться на внешние рынки.
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