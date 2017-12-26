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СНГ 26.12.2017 16:57

Путин заявил о большой проделанной работе в сфере выполнения гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень выполнения гособоронзаказа, и выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских отраслях промышленности.

"Много сделать удалось в сфере исполнения гособоронзаказа. Хочу за это отдельно поблагодарить министерство промышленности. Сделано это в контакте с военным ведомством и вообще с силовыми структурами", - сказал он на встрече с членами правительства.

"Это очень большая и, можно сейчас сказать, результативная работа", - добавил президент.

Он выразил надежду, что это положительно скажется не только на обороноспособности страны, но и на гражданских секторах промышленности.

"Нужно самым внимательным образом за этим следить, помогать предприятиям, соответствующим отраслям, чтобы, когда гособоронзаказ сократится, производственные мощности, в которые мы вложили около 3 трлн рублей, не простаивали бы, а эффективно работали", - подчеркнул он.

В этой связи глава государства призвал ориентироваться на самые высокие мировые стандарты, чтобы подобная продукция гражданского назначения была востребована не только внутри России, но и могла бы продвигаться на внешние рынки.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБОРОНЗАКАЗ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]